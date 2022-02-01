المنتخبُ الأولمبي يتعادل أمام فريق ديار بكر سبورت التركي بدون أهداف

2022/02/01 | 20:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تعادلَ المنتخبُ الأولمبي أمام فريق ديار بكر سبورت التركي بدون أهدافٍ في المباراةِ التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مدينةِ أنطاليا.وأشركَ الملاكُ التدريبي للمنتخبِ في المباراةِ جميع اللاعبين من أجل تحقيقِ الفائدة الفنيّة.

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