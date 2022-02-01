2022/02/01 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت عضو ومرشحة حركة امتداد، الاء الياسري، اليوم الثلاثاء، انسحابها من الحركة.وقالت الياسري في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: “مقدما اعلن لكل من سيتهم الاء الياسري كما اتهم زملائي الاحرار الثوار باني لا احتاج لمنصب لا في الحركة ولا خارج الحركة والاء الياسري ستظل ثائرة حرة تسعى لتحقيق الاهداف التي استشهد عليها ثوار […]

ظهرت المقالة خلال ساعات..



انسحاب عضو جديد من حركة امتداد أولاً على ايرث نيوز.

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