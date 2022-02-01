تحذير سياسي من جعل العراق اسيراً للسعودية بسبب ملف الطاقة

2022/02/01 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذرت النائب السابق منار عبد المطلب، الثلاثاء، من الربط الكهربائي مع السعودية، كونه يجعل العراق اسيرا لها، إضافة الى انه يستنزف ثروات البلاد.وقالت عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/، ان “فكرة استيراد الكهرباء من اي دولة ومنها السعودية، امر لايمكن القبول به لان العراق بلد يملك قدرات وثروات طبيعية كبيرة قادر على […]

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