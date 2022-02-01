القبض على متهم بحوزته “ميث” في بابل

2022/02/01 | 21:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، القاء القوات الامنية القبض على متهم بحوزته مادة “ميث” مخدرة في الحافظة.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون، تمكنت خلال إجراءات التفتيش وتدقيق أسماء الوافدين، شمالي مدينة الحلة، من إلقاء القبض على مخالف ضبط بحوزته كمية من المخدرات كريستال […]

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