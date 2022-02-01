الجزائر.. حريق يلتهم 3 منازل ويوقع 7 قتلى

2022/02/01 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخران بجروح، في حريق التهم ثلاثة منازل بولاية سطيف في شرق الجزائر، نجم عن انفجار غاز، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية.

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