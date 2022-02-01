2022/02/01 | 21:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wMfpM_KeaxY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دجلة تسلط الضوء على معاناة طفلة مصابة بالثلاسيميا تشكو غياب العلاج) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دجلة تسلط الضوء على معاناة طفلة مصابة بالثلاسيميا تشكو غياب العلاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).