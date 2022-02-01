إضراب للمولدات الأهلية يتسبب بظلام ’حالك’ في مدينة عراقية (فيديو)

2022/02/01 | 21:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أدى إضراب المولدات الأهلية في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، الثلاثاء، إلى مساء "دامس"، وسط استمرار ضعف تجهيز التيار الكهربائي.

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ونشر "تلفزيون الملوية" المحلّي، وتابعه "ناس"، (1 شباط 2022)، مشاهد ليلية لظلام دامس تعيشه المدينة، جراء إضراب مشغلي المولدات الأهلية وتذبذب تجهيز التيار الكهربائي.

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