محلل سياسي : امريكا تتجه نحو حرب أهلية ثانية اذا لم يتم احتواء ترامب

2022/02/01 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد استاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا والمحلل السياسي الامريكي بوغروسكوب ان الولايات المتحدة تتجه نحو حرب أهلية ثانية إذا لم يتم احتواء الرئيس السابق دونالد ترامب وأتباعه الأكثر تطرفا في الانتخابات الأمريكية المقبلة.ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ ، عن غروسكوب قوله إن ” “ترامب وأتباعه […]

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