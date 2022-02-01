توب 5: قطر

2022/02/01 | 21:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تحول قطر من دولة منبوذة إقليميًا إلى حليف رئيسي لبايدن، وصدور مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان، وإلزام مصر شركات الطيران بتقديم بيانات الركاب على متن رحلاتها، مرورًا برد تركي آل الشيخ على تصريحات محمد صبحي، وصولا إلى استعداد أول طائرة كهربائية في العالم للتحليق...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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