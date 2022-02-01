2022/02/01 | 21:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KB9xlHMiwYM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم مبادرات الحل.. خلافات الاطار والكتلة الصدرية تتصاعد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رغم مبادرات الحل.. خلافات الاطار والكتلة الصدرية تتصاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).