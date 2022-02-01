في ديالى تتساقط القيادات الأمنية.. قصة عزل 15 ضابطاً

2022/02/01 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق ايوب الربيعي، اليوم الثلاثاء، عن اعفاء 15 ضابط امني في محافظة عراقية خلال 4 اشهر.

وقال الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "15 ضابطا امنيا في تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية تم اعفائهم من مناصبهم وتعيين بدلاء لهم ضمن محافظة ديالى خلال الاشهر 4 الماضية بينهم قيادات رفيعة في العمليات وقيادة الشرطة".

واضاف الربيعي،ان" الخروقات الدامية هي السبب الرئيسي وراء التغيرات وقرارات الاعفاء الاخيرة في ديالى مؤكدا بان تكليف البدلاء جرى من قبل وزارتي الدفاع والداخلية بشكل مباشر دون اي ضغوط سياسية"، مؤكدا بان "التغيرات مهمة جدا من اجل اصلاح وتحديث الخطط الامنية خاصة وان المحافظة تمر بتحديات امنية متعددة الاتجاهات ما يستدعي جهود اكبر لاحتواء الاخطار وضمان الاستقرار الامني".

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