قوة مشتركة من الحشد والجيش تعثر على نفق ومخبأ كبير لـداعش في تلعفر

2022/02/01 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أن قوة مشتركة من الحشد والجيش عثرت على نفق ومخبأ كبير لـداعش في تلعفر.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "عثرت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي والجيش على نفق ومخبأ لفلول داعش الارهابي في قضاء تلعفر، خلال عملية امنية نفذتها القوة".

وبينت أنه "تم تفجيره من قبل مكافحة المتفجرات ومسح المنطقة بالكامل".

وأشارت إلى أن "القوة عثرت ايضا على مخبأ لـداعش في اطراف تلعفر، حيث تم تم ضبط بداخلة: 10 رمانات هجومية ودفاعية و 10 مخازن جيسي و2 اجهزة هايتيرا وجهاز موبايل و 30 صاعق تفجير و 18 قداحة تفجير و معدات وادوات ونواظير حرارية وكاميرا رأس ووثائق اخرى للعصابات الاجرامية".

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