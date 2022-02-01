عضو آخر تنسحب من حركة امتداد خلال ساعات

2022/02/01 | 21:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت عضو حركة امتداد الاء الياسري، اليوم الثلاثاء، انسحابها من الحركة.وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “السلام على العراق والسلام على اهل العراق الاحرار، اني عضو ومرشحة حركة امتداد سابقا اعلن انسحابي من حركة امتداد”.وأضاف “ومقدما اعلن لكل من سيتهم الاء الياسري كما اتهم زملائي …

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