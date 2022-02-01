هادي العامري: مستمرون بالحوارات السياسية مع جميع الكتل دون استثناء

2022/02/01 | 21:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، الثلاثاء، استمرار الحوارات السياسية مع جميع الكتل دون استثناء.وقال العامري خلال اجتماع عقده مع نواب كتلة بدر النيابية، بحسب بيان للتحالف تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الاطار التنسيقي متماسك وماض بالانفتاح على الجميع ومستمر بالحوارات السياسية مع جميع الكتل دون استثناء”.من جانبه، قال …

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