الاسد يبحث مع وزير الخارجية العماني مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

2022/02/01 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث الرئيس السوري بشار الاسد , مع بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .وقالت وكالة الانباء السورية " سانا " , ان الرئيس السوري استقبل اليوم الاثنين في دمشق الوزير العماني ودار الحديث خلال المقابلة حول العلاقات المتميزة التي تربط سوريا وعُمان ومجالات التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين، حيث تمّ التأكيد على أهمية مواصلة العمل على مختلف المستويات من أجل تعزيز هذه العلاقات من خلال البناء على ما يجمع البلدين والشعبين من مبادئ ومصالح مشتركة وعقد شراكاتٍ في مختلف القطاعات تعود بالنفع على الشعبين السوري والعماني وشعوب المنطقة العربية.كما تناول الحديث مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشار الرئيس الأسد إلى الفهم المتبادل والرؤية المتقاربة التي يمتلكها البلدان إزاء هذه القضايا ,منوهاً بالنهج والدور المتوازن لسلطنة عمان وسياساتها المبدئية ومواقفها تجاه سوريا ودعمها للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.واوضح الاسد بحسب " سانا", أن ما ينقصنا كعربٍ هو وضع أسسٍ لمنهجية العلاقات السياسية وإجراء حواراتٍ عقلانيةٍ مبنية على مصالح الشعوب,مشيراً إلى أنّ التعامل مع المتغيرات في الواقع والمجتمع العربي يتطلب تغيير المقاربة السياسية، والتفكير انطلاقاً من مصالحنا وموقعنا على الساحة الدولية".واضافت الوكالة , ان الوزير العماني نقل للرئيس الأسد تحيات السلطان هيثم بن طارق وتأكيده وحرصه على مواقف عُمان الثابتة تجاه سوريا معتبراً أنّ سوريا ركنٌ أساسيٌ في العالم العربي وسياساتها ومواقفها القوية والشجاعة تجعل التعويل عليها كبيراً في مواجهة التحديات التي تحيط بنا./انتهى2

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