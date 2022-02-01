قوة مشتركة من الحشد والجيش تعثر على نفق ومخبأ كبير لـ”داعش” في تلعفر

2022/02/01 | 21:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عثرت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي والجيش، اليوم الثلاثاء، على نفق ومخبأ لفلول “داعش” الارهابي في قضاء تلعفر.وذكر اعلام الحشد في بيان انه “جاء ذلك خلال عملية امنية نفذتها القوة، عثرت خلالها على نفق لفلول داعش الارهابي وتم تفجيره من قبل مكافحة المتفجرات ومسح المنطقة بالكامل”.واضاف “كما عثرت القوة […]

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