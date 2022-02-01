2022/02/01 | 21:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة المنافذ تعلن إعادة إرساليتين الى الجانب الإيراني لعدم مطابقتها مع الضوابط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تعلن إعادة إرساليتين الى الجانب الإيراني لعدم مطابقتها مع الضوابط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تعلن إعادة إرساليتين الى الجانب الإيراني لعدم مطابقتها مع الضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).