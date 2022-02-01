أي اشتراكية نريد؟ - هيثم بن محمد شطورو

2022/02/01 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو لماذا نفكر في الاشتراكية وأي اشتراكية نريد؟هل يمكن أن تنفتح الاشتراكية وبالتالي تخرج من مربع الصراع الطبقي بين البروليتاريا والبورجوازية بمثل ما حدد ماركس اشتراكيته "العلمية"؟والسؤال الأهم في هذا الإطار كيف يمكننا أن نفكر في الاشتراكية في تونس اليوم وفي الوطن العربي وفي العالم؟لماذا كانت الاشتراكية في العالم العربي مطلبا ثوريا عاما، لم يشتغل عليه الشيوعيون فقط وإنما الحركة القومية العر ......





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