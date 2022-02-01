عمليات سامراء تعلن وضع خطة محكمة لتأمين زيارة الإمام علي الهادي

2022/02/01 | 21:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيدي أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الثلاثاء، وضع خطة محكمة لتأمين زيارة الإمام علي الهادي علية السلام، فيما أكدت تأمين الحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى والأنبار وصلاح الدين والعاصمة بغداد.وقال قائد عمليات سامراء، اللواء الركن علي مثجل المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم وضع خطة محكمة لتأمين الزيارة واستقبال الزائرين وتأمين الحماية اللازمة لهم"، مؤكداً أنه "تم تعميم الخطة على القطعات كافة".وأضاف، أن "عمليات استباقية تم تنفيذها خلال الايام الماضية في منطقة كسارات الدجيل لتأمين الحماية لمرقد الشيخ ابراهيم بن مالك الاشتر (رض)"، مبينا أنه "تم تفتيش الجزر الواقعة شمال مدينة سامراء، ومنها جزيرة البدعة وجزيرة هلال السالم".وأشار إلى أنه "تم فتح ثمانية مقرات مسيطرة، موزعة على قاطع المسؤولية لتنظيم اجراءات الزيارة وتأمين الانسيابية اللازمة للزائرين، بالاضافة الى نصب جسر عائم جديد، وتسهيل مرور الزائرين من والى المراقد المقدسة في سامراء".وحول تأمين الحدود الفاصلة مع بقية القيادات، أكد المالكي أنه "تم تأمين الحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى والأنبار وصلاح الدين والعاصمة بغداد، من خلال تنفيذ عدد كبير من الواجبات الكبيرة وبإشراف قيادة عمليات سامراء، لاسيما منطقة حاوي العظيم التي تعتبر من أهم مناطق التأثير، فضلاً عن أنها حدود فاصلة مع قيادتي عمليات ديالى وصلاح الدين في آن واحد، وكذلك الحال مع بغداد والانبار، حيث يتم مسح وتفتيش السور الفاصل بين سامراء وبغداد بصورة مستمرة".

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