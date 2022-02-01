2022/02/01 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توصل بحث جديد إلى حل اللغز الطبي الذي يفسر سبب وفاة طفل يبلغ من العمر عامين، وكان يتمتع بصحة جيدة عند الولادة، بمرض نادر غير مشخص.وحدد الفريق من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس سببا وراثيا غير معروف سابقا لمرض الرئة الخلالي، وقدم إجابات للآباء والأطباء.ويوضح البحث، الذي أجري كجزء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثون يحلون لغزاً لمرض نادر مميت عند الأطفال الصغار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثون يحلون لغزاً لمرض نادر مميت عند الأطفال الصغار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).