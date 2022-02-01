إنفوغرافك.. “إيرث نيوز” تحصي هجمات داعش خلال الشهر الماضي

2022/02/01 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مع نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، تحصي وكالة “ايرث نيوز” عدد الهجمات الارهابية التي نفذتها عصابات داعش طيلة الشهر الماضي، وحصيلتها، سواء التي استهدفت العسكريين او المدنيين على حد سواء.وبحسب الاحصائية فأن عصابات داعش نفذت 17 هجوما، توزعت بين تفجير عبوات ناسفة واختطاف واشتباكات، وقد صدت القوات الامنية والحشد الشعبي بعضها، وذلك […]

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“إيرث نيوز” تحصي هجمات داعش خلال الشهر الماضي أولاً على ايرث نيوز.

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