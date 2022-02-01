تونس.. اعتقال 17 شخصا بقضايا فساد في شركة فسفاط قفصة

2022/02/01 | 21:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أسفر التحقيق في قضايا فساد بشركة فسفاط قفصة وشركة نقل المواد المنجمية في تونس عن توقيف 17 شخصا خلال عشرة أيام، فيما لايزال 8 آخرون في حالة فرار.وأفادت إذاعة “موزاييك” بأن القضية الأولى تتعلق بسرقة واختلاس معدات ومواد معدنية ومحركات لآليات ثقيلة من مقطع الجلابية بإقليم المظيلة التابع لشركة فسفاط قفصة، حيث تلقى أعوان […]

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اعتقال 17 شخصا بقضايا فساد في شركة فسفاط قفصة أولاً على الايام نيوز.

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