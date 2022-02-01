تصريح جديد من الصحة حول وفيات كورونا وحظر التجوال

2022/02/01 | 21:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استبعدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال شامل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وفيما توقعت ارتفاع عدد الوفيات بالجائحة خلال الأيام المقبلة، أكدت انخفاض نسب التلقيح مقارنة بمعدل الإصابات.وقال المدير العام في وزارة الصحة، جاسب الحجامي، للوكالة الرسمية، إن “هناك ارتفاعاً بعدد الإصابات، ونعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك، …

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