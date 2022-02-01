استثناء هيئة الجمارك من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لبعض المشاريع

2022/02/01 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، صدور قرار لمجلس الوزراء باستثنائها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لتنفيذ بعض المشاريع.وذكرت هيئة الجمارك، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس الوزراء وجه في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة اليوم الثلاثاء (1 شباط 2022) على قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك بتنفيذ مشروع (نصب شاشات وموازين جسرية وأجهزة كشف سونار) استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".وأضافت الهيئة، أن "ذلك جاء كما نصت عليه الفقرة رابعا من قرارات مجلس الوزراء المتخذة هذا اليوم حيث جاء فيها:-الموافقة على ما يأتي: - قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ مشروع في وزارة المالية (نصب شاشات وموازين جسرية وأجهزة كشف سونار)، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

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