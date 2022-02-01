2022/02/01 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعسكر والتمدين في المسألة السودانية – فؤاد مطر يأخذ المرء على إخواننا السودانيين أنهم يغتنمون الفرصة التي تفيد وهي إذا إقتربت قليلاً منهم إبتعدوا كثيراً عنها.وها هم منذ سنتين تائهون فيما الطريق سالكة أمامهم إذا هم حمدوا وشكروا وإرتضوا الإستقرار المفقود مدخلاً لحالة من الطمأنينة لا تحققها المسيرات المليونية ولا التقاذق بالحجارة ولا إكثار […]

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