2022/02/01 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهق الناس أمريكا ..لا تخدعينا – ياس خضير البياتي التاريخ يقول لنا؛ لا تصدقوا البيانات الأمريكية، وحذلقة العبارات، والتمويه والخداع في أساليب التخاطب والتواصل الدبلوماسي، ولا أناقة الجمل الانتهازية.فالأفعال في الميدان، وثعلبّة الممارسات في الخفاء هي الحكم في صدق النوايا.يخطأ من يقول لنا بأن طابع السياسة الأمريكية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط […]

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