2022/02/01 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان نعمة أبو سبع في المسرح الكربلائي 2-2 حرية الممثل ضمن رؤى إخراجية عبد الرزاق عبد الكريم وفي صيف آب من عام 1970م ، وضمن المهرجان الذي أقامته مديرية تربية لواء كربلاء – مركز النشاط الفني تخللته مسرحية (راس الشليلة) من تأليف الفنان يوسف العاني وإخراج الفنان نعمة أبو سبع، ومن تمثيل: علاء العبيدي بدور […]

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