خدمة جيميل تحصل على مظهر جديد من جوجل

2022/02/01 | 22:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة جوجل أن تنسيق جيميل الجديد، الذي يغير طريقة دمج Google Chat و Meet و Spaces، يكون متاحًا للتجربة بدءًا من شهر فبراير، على أن يصبح التنسيق الافتراضي بحلول شهر أبريل والخيار الوحيد بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022.ويجعل المظهر الجديد أدوات المراسلة الأخرى من جوجل، التي تعد جزءًا من […]

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