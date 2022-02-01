"في فخ داعش".. عائلات لبنانية تفجع بمقتل أبنائها في العراق

2022/02/01 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت الضربات الجوية التي نفذتها خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية العراقية، يوم السبت الماضي بمنطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى، الضوء على عمليات تجنيد لبنانيين في تنظيم "داعش"، وذلك بعد مقتل عدد منهم في غارات شنتها طائرات "أف-16" التابع لسلاح الجو العراقي.

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