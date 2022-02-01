2022/02/01 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على أحد الإرهابيين أثناء محاولته دخول قضاء هيت بالأنبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "معلومات دقيقة لقسم استخبارات عمليات الجزيرة إحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اشارت لتوجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء هيت بالانبار".



وأوضحت أنه "على اثر ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 29 تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيد محمد الكروي بمنطقة عكبه اسفرت عن القاء القبض عليه".

وبينت أن "الارهابي من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب وتم تلسيمه الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات بحقه".

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