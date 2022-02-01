مسؤول بالصحة العراقية: الاجتماع المقبل للجنة العليا قد يتخذ إجراءات صارمة

2022/02/01 | 22:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توقعت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بالجائحة خلال الأيام المقبلة، وفيما أكدت انخفاض نسب التلقيح مقارنة بمعدل الإصابات، استبعدت فرض حظر تجوال شامل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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وقال المدير العام في وزارة الصحة، جاسب الحجامي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (1 شباط 2022)، إن "هناك ارتفاعاً بعدد الإصابات، ونعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك، وهذا يتطلب حلولاً واستراتيجية جديدة لأن المواطن ملَّ من الاستراتيجية القديمة ولا بد من إيجاد بديل"، لافتاً إلى أن "عدد الوفيات زاد ومن المتوقع زيادة اكثر في الأيام القادمة".

وأضاف الحجامي، أن "الاجتماع المقبل للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد يتخذ الإجراءات الصارمة"، معرباً عن أمله في أن "لا تتكرر نفس التعليمات".

وأشار إلى أن "نسب التلقيح انخفضت مقارنة بعدد المصابين التي زادت"، مستبعداً "وجود حظر تجوال كامل".

ولفت إلى أن "هناك توصيات وقرارات ستلزم المواطن بتلقي اللقاح وأخذ الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات".

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