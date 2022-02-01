الخطوط الجوية تصدر تنويها للمسافرين

2022/02/01 | 22:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، تنويها لجميع المسافرين الراغبين بالسفر عبر طائراتها.وذكرت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “إلى المسافرين الراغبين بالسفر على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية نود ان نعلمكم بالتعليمات الجديدة الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وسلطة الطيران المدني العراقي والمتضمنة: 1- للمسافر من …

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