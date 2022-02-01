2022/02/01 | 22:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hKGQukbXZ9o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الاتحادية تؤجل طعن الإطار .. هل يتكرر مشهد الانكسار؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الاتحادية تؤجل طعن الإطار .. هل يتكرر مشهد الانكسار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).