بمشاركة السعودية وإسرائيل.. بدء

2022/02/01 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الأمريكية عن بدء ما وصفتها بـ"أكبر" مناورة بحرية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 60 دولة ومنظمة دولية، من بينها المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وبقيادة الولايات المتحدة.

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