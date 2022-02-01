الصحة العالمية تعتزم تطعيم 70% من سكان العالم قبل منتصف العام

2022/02/01 | 22:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، عن ثقته في أن العالم قادر ليس فقط على تحقيق هدف التطعيم العالمي بنسبة 70% بحلول منتصف عام 2022، بل حتى تجاوزه.موسكو – سبوتنيك.في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، صرحت مجموعة التخصيص المستقل للقاحات “كوفاكس” أنه من الضروري تطعيم 70% من السكان […]

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