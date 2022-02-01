دراسة طبية : جرعة ثالثة من لقاح كورونا تعزز بشكل كبير المناعة ضد اوميكرون

2022/02/01 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد فريق من العلماء الصينيين بأن جرعة ثالثة من لقاح كورونا "كوفيد-19" غير المنشط يمكن أن تعزز على نحو فعال مناعة الأشخاص ضد فيروس كورونا، بما في ذلك متغير "أوميكرون" شديد التحور.ووفقا لوكالة /شينخوا/ الصينية، قام علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم وكلية طب الاتحاد ببكين وأكاديمية العلوم الطبية العسكرية والمعاهد الوطنية لمراقبة الغذاء والدواء، بفحص عينات مصل الدم لأفراد تلقوا جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح كوورنا غير المنشط، ووجدوا أن معدلات الانقلاب المصلي للأجسام المضادة المحايدة بلغت 3.3% و95% لملتقي جرعتين وثلاث جرعات.ويرى العلماء أن جرعة معززة للقاح يمكن أن تساعد في الحماية من الأعراض الحادة لـ "كوفيد-19"، على الرغم من أن متوسط عيار الأجسام المضادة المعادلة لأوميكرون بالنسبة لمتلقي الجرعات الثلاث كان أقل من نظيره للفيروس الأصلي.وقال وانغ شيانغ شي، الباحث في معهد الفيزياء الحيوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن نتائج الدراسة تبرر استخدام أنظمة التحصين ثلاثية الجرعات./انتهى3

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