قوة من الحشد تحبط تسللا ارهابيا شرق صلاح الدين

2022/02/01 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احبطت قوة من اللواء 22 التابع لقيادة عمليات كركوك و شرق دجلة بالحشد الشعبي، الاثنين، تسللا لفلول “داعش” الارهابي شرق محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد: ان مجموعة من عناصر فلول داعش الارهابي حاولت التسلل الى منطقة صحراء العيث شرق صلاح الدين، مساء اليوم، قبل ان تتصدى لها قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي./انتهى3

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