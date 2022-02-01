2022/02/01 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بينهم فتاة..القبض على 8 متهمين ببيع وترويج وتعاطي المخدرات في نينوى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم فتاة.. القبض على 8 متهمين ببيع وترويج وتعاطي المخدرات في نينوى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم فتاة.. القبض على 8 متهمين ببيع وترويج وتعاطي المخدرات في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).