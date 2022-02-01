2022/02/01 | 22:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1FCWHsjnvmY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اطلاق النار بشكل مباشر على القوات الامنية التي تدخلت لفض نزاع عشائري في قلعة صالح بميسان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اطلاق النار بشكل مباشر على القوات الامنية التي تدخلت لفض نزاع عشائري في قلعة صالح بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).