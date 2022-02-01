الدنمارك ترفع جميع قيود “كوفيد-19” كونه “لم يعد خطيرا على المجتمع”

2022/02/01 | 22:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الجهات الرسمية في الدنمارك رفع كل القيود المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″، على اعتبار أنه لم يعد يعتبر “مرضا خطيرا على المجتمع”، وبالتالي عاد المواطنون للحياة الطبيعية لما قبل انتشار الوباء، حيث أنهم غير ملزمين باللقاح أو أي مظهر وقائي كالكمامات والقفازات.أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريديركسن، اليوم الثلاثاء، إلغاء القيود التي كانت موجودة […]

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