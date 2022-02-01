2022/02/01 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى غد الخميس الأنظار تتجّه لإجتماع قوى المبادرة والإطار عشية إختيار رئيس الجمهورية بغداد – قصي منذر قررت المحكمة الاتحادية العليا، امس ، تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى يوم غد الخميس.وقال شهود عيان حضروا الجلسة إن (المحكمة قررت، تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى غد الخميس […]

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