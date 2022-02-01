2022/02/01 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمو التعليم العالي يطالبون بإنصافهم بغداد – الزمان يواصل معتصمون من حملة الشهادات العليا حضورهم، امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بمعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها من خارج العراق وشمولهم بالاجراءات القانونية في الحصول على استحقاقهم العلمي.وقال متحدث باسم المعتصمين انهم (يواصلون الاعتصام منذ اشهر دون ان يحصلوا على نتيجة او يخرج مسؤول […]

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