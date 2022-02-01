2022/02/01 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يرى الرئاسة شرف كبير والبرلمان الجديد يجب أن يكون حراً الكاظمي: لا مكان للإرهاب وسيتم إعتقال المتورّطين بقصف المطار بغداد – الزمان بارك رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي للقوات الأمنية جهودها خلال الأسبوع الماضي، التي حققت انتصارات ضد التنظيمات الإرهابية.وقال في كلمة باجتماع مجلس الوزراء امس ( أجرينا عملية تطهير واسعة في منطقة العظيم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لا مكان للإرهاب وسيتم إعتقال المتورّطين بقصف المطار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: لا مكان للإرهاب وسيتم إعتقال المتورّطين بقصف المطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).