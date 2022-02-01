القبض على إرهابي اثناء محاولته الدخول الى قضاء هيت بالانبار

2022/02/01 | 22:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، ان الاستخبارات العسكرية القت القبض على احد الارهابيين اثناء محاولته دخول قضاء هيت بالانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “استناداً الى معلومات دقيقة لقسم استخبارات عمليات الجزيرة إحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اشارت لتوجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء هيت بالانبار، وعلى […]

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