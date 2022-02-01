اجتماع حسم مصير بيتروفيتش يؤجل عقد المؤتمر الاسبوعي

2022/02/01 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل عقد مؤتمره الاسبوعي بسبب عقد احتماع حسم مصير مدرب المنتخب الوطني.وذكر الاتحاد في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قرر إرجاءَ المؤتمر الصحفي الأسبوعي يوم غدٍ، والذي يقامُ كل يومِ أربعاء، إلى الخميس الموافق (٢٠٢٢/٢/٣) في مقر الاتحادِ بالساعة الثانيةِ عشرة […]

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