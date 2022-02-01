كتاب صُنِع في الجحيم(6) - ناصر بن رجب

2022/02/01 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناصر_بن_رجب كتاب صُنِع في الجحيممحنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل الثالث (تتمّة)رسفيّيس [Rasphaïs]أثّر موت أدريان كورباخ في سبينوزا تأثيرا بالغا.



لقد كان الأخوان كورباخ يتردّدان على الحلقة الفلسفيّة في آمستردام التي كان الفيلسوف باتّصال دائم بها، حتّى عندما كان يسكن قرية فوربورغ، وكان أعضاء هذه الحلقة التقدّميّون يناقشون فيما بينهم عدّة قضايا من بينها كُتَبه (ومنها مخطوط ......





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