فِكْر طبقى أم نَحْو طبقى - خالد فارس

2022/02/01 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_فارس من المفترض, أن يمارس اليسار #سياسات_طبقية.



الطبقة تعبر عن المجتمع, #طبقة_المجتمع, وللمجتمع, وهى نقيض لمفهوم #طبقة_جماعة أو فئة, أو #طبقة_هوية أو #طبقة_هوية_اصلانية تمارس #سياسات_الهوية.



• #طبقة_الهويةسياسات الهوية تدمير للطبقات الاجتماعية, ككل, ولا تعترف أن هناك طبقة اجتماعية, بل أن الأصل هو هوية والطبقة تخضع للهوية.



يتبنى أصحاب سياسات الهوية (الاصلانية), ذات الطابع الطبقى, لغة طبق ......





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