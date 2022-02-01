مصرع 8 اشخاص بانفجار للغاز في عين ولمان بالجزائر

2022/02/01 | 22:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن المتحدث الإعلامي لإدارة الحماية المدنية في ولاية سطيف بالجزائر، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في منطقة عين ولمان إلى 8 قتلى.الجزائر..ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في عين ولمان إلى 8 قتلى بينهم طفلالجزائر..شاب يقتل والدته وشقيقتيه بطريقة وحشية في جريمة هزت البلاد وقال إن “الضحية الثامن هو طفل تم […]

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