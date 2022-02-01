الاسدي: قادة الاطار اتفقوا على استمرار الحوار للوصول الى حلول مقبولة

2022/02/01 | 22:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في الاطار التنسيقي، أحمد الأسدي، عن مخرجات اجتماع اليوم الثلاثاء، مشيرا الى ان المجتمعون اتفقوا على استمرار الحوار مع جميع الاطراف من اجل الوصول الى حلول عملية مقبول.وقال الاسدي في حديث لوكالة ايرث نيوز: إن “اجتماع الاطار التنسيقي بحث اخر المستجدات في الحوارات السياسية والترحيب بمبادرات حل الانسداد السياسي المبنية […]

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