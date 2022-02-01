صحفي كردي يوجه رسالة إلى مرشحي الحزبين الرئيسين لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/02/01 | 22:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

وجّه الصحفي الكردي هيوا عثمان رسالة إلى مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسين لمنصب رئاسة الجمهورية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر عثمان في تدوينة، تابعها "ناس" (1 شباط 2022)، "مرشحا رئاسة الجمهورية كانا عبر السنين حلقة الوصل وعامل تحسين العلاقة بين الحزبين الكرديين حتى في احلك لحظات الاقتتال بينهما.



اليوم اصبحا نقطة الخلاف والتنافس.

واضاف "اتمنى من الصديقين أن يهنئ الخاسر منهما الفائز ويعملان كعهدهما على ترميم العلاقة بين حزبيهما بعد انتهاء السباق".

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